Olcay Gulsen: Ruud en ik zijn hartstikke goed bevriend

Olcay Gulsen en Ruud de Wild zijn nog "hartstikke goed bevriend met elkaar". Dat vertelde Gulsen donderdagavond aan het ANP voorafgaand aan de uitreiking van de JFK Greatest Man Award in Amsterdam.

"Wij eten denk ik nog twee, drie keer per week met elkaar", vertelde de presentatrice."Hij is gisteren naar New York vertrokken, toen is hij nog bij mij kabeljauwfilet komen eten. Dus wij zijn gewoon echt hartstikke close met elkaar, wij spreken elkaar heel veel."

Gulsen en De Wild maakten eind augustus bekend dat ze na een relatie van zo'n vier jaar uit elkaar zijn."We hebben gemerkt dat we ieder voor zich dingen in het leven willen uitzoeken", schreef het stel op Instagram."We houden nog steeds veel van elkaar. We hebben besloten elkaar los te laten in liefde. headtopics.com

