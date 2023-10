Olcay Gulsen bezig met informatief entertainmentprogramma

Olcay Gulsen is bezig met het maken van een entertainmentprogramma. "Het is een combinatie tussen informatief en entertainment", zegt Gulsen, die ook vertelt dat zij niet de presentatrice is van de show.

Gulsen is echter wel een vast onderdeel van het programma."Ik denk ook wel dat ik heel goed een soort wing-lady kan zijn voor mensen", zegt de tv-persoonlijkheid. Met enige regelmaat is Gulsen te zien als tafeldame bij de NPO-programma's Khalid & Sophie en Op1. In het verleden was Gulsen ook vaak te gast bij RTL Boulevard.

Wanneer het programma te zien is, kan Gulsen nog niet delen. Wel zegt ze dat de tv-show bij een streamingdienst zal verschijnen.

