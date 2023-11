Oekraïne wil doorvoer van Russisch gas naar EU in 2025 stoppen • Brand in Russische olieraffinaderij

Oekraïne zal vanaf 2025 geen Russisch gas meer naar het westen doorlaten, zegt Olexij Tsjernisjkov, hoofd van het Oekraïense staatsenergieconcern Naftogaz. Het transitverdrag van Oekraïne met het Russische Gazprom loopt eind 2024 af. Volgens Tsjernisjkov zal Oekraïne mogelijk al eerder een eind maken aan de doorvoer, omdat Gazprom niet volledig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

Ondanks de oorlog in Oekraïne levert Gazprom nog steeds via pijpleidingen door Oekraïne gas aan EU-landen. De hoeveelheid gas die door de Oekraïense leidingen stroomt is nog een derde van het vooroorlogse niveau. Oekraïne werkt mee omdat het wil voldoen aan de vraag van EU-landen en omdat het daartoe contractueel verplicht is. Het doel van de EU is om vanaf 2027 geen fossiele brandstoffen uit Rusland meer te importeren. Oekraïne zelf is al onafhankelijk van Russisch gas.

