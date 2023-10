Oekraïne: acht gewonden bij Russische raketaanval op brandweerkazerne

Bij een Russische raketaanval op de Oekraïense regio Charkov zijn acht mensen gewond geraakt, meldt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken op Telegram.

Bij de aanval zou een brandweerkazerne in de stad Izium zijn geraakt en de gewonden zouden reddingswerkers zijn. Vier gewonden liggen volgens minister Klymenko in het ziekenhuis. Ook het gebouw zelf en meerdere apparaten zijn beschadigd, schrijft hij. De minister deelde een foto van de beschadigde brandweerkazerne op Telegram:

