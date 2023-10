Ochtendkranten zien Ajax ook onder Maduro falen: ‘Pijn aan de ogen’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.“Pijn aan de ogen”, kopt journalist Valentijn Driessen op de voorpagina van de ochtendkrant. “Ook met Maduro als interim-coach kan Ajax bij Brighton geen potten breken.

Inan schrijft nauwelijks iets over de rol van Ramaj bij het eerste tegendoelpunt en kijkt vooral naar zijn pluspunten. “De in de basis debuterende Duitser toonde zich een keeper die zeer comfortabel is aan de bal. Met de bal aan zijn voet dirigeerde hij de verdedigers en middenvelders van Ajax steeds een paar meter voor- of achteruit, om vervolgens, zodra hij werd opgejaagd, de vrije man te zoeken. Dat leverde de onder Steijn zo voorspelbare ploeg meteen veel meer voetbal op.

“Uiteraard mocht een artikel van vier pagina’s vol bewondering over het gouden Ajax in de eerste helft van de jaren zeventig niet ontbreken in het programmaboekje van Brighton - Ajax, maar in niets leek dat ‘onoverwinnelijke’ Ajax van weleer op hetgeen het vreemdelingenlegioen uit Amsterdam, spelend in het zwart, liet zien in het kletsnatte AMEX-stadion aan de Engelse zuidkust”, aldus journalist Patrick van Ijzendoorn., dat positiever is over Ajax nu Maduro tijdelijk de scepter zwaait. headtopics.com

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Veltman: 'Het doet me pijn om Ajax in deze situatie te zien'Lees meer Lees verder ⮕

Ineenstorting Ajax doet Veltman pijn: 'De club verandert van top tot teen'Het doet Joël Veltman dat Ajax zo is afgegleden. De verdediger van Brighton staat donderdagavond in het kader van de Europa League tegenover de club waar hij negentien jaar rondliep. Lees verder ⮕

Veltman geeft tip aan Taylor: 'Dan had Ajax ons pijn kunnen doen'Lees meer Lees verder ⮕

Tip van Veltman voor Taylor: 'Dan had Ajax ons pijn kunnen doen'Joël Veltman won met Brighton met 2-0 van 'zijn' Ajax. De 31-jarige verdediger had na afloop nog wel advies voor Kenneth Taylor, vertelt hij aan Voetbal International. Lees verder ⮕

Veltman zoekt Ajacied op om tip te geven: ‘Dan had Ajax ons pijn kunnen doen’Joël Veltman heeft genoten van de 2-0 zege die Brighton & Hove Albion donderdag boekte op Ajax. De 31-jarige verdediger beleefde een historische avond met zijn Engelse werkgever, daar the Seagulls voor het eerst in de clubhistorie wonnen in Europees verband. Na afloop zocht Veltman oud-teamgenoot Kenneth Taylor op om hem van advies te voorzien. Lees verder ⮕