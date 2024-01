Obi-Martin kan meer verdienen bij Ajax en Dortmund dan bij Arsenal

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort. Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico's van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders. Obi-Martin kan bij Ajax en Dortmund een significant hoger salaris opstrijken dan bij Arsenal. In Engeland zitten clubs vast aan een salarisplafond.

Pas wanneer spelers zeventien jaar oud zijn, mogen ze een profcontract ondertekenen en kunnen zij dus meer geld gaan verdienen. De regel is bedacht zodat Engelse clubs niet elkaars talenten kunnen verleiden met een hoger salaris. Echter komen die clubs nu wel in de problemen als hun spelers op de radar verschijnen van clubs uit het buitenland, zoals nu is gebeurd bij Obi-Martin. Arsenal maakt zich om die reden serieus zorgen over een vertrek van het Deense talent. Obi-Martin wordt pas in november zeventien en kan dus voor die tijd al meer verdienen bij een club in het buitenland





