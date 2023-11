Nuis wint race tegen de klok met behulp van keelsnoepjes, neusspray en stomen

'Ik kan het wel laten zien', zegt Nuis, terwijl hij een groepje journalisten een foto op zijn mobiel toont. 'Kijk, zo zat ik er vanmorgen bij. Gewoon stomen met zo'n pan met kokend water. En daarna wat zout erbij, zodat er allemaal gele zooi uit mijn neus komt. Nee, ik ben voor geen griepje te vangen.' De drievoudig olympisch kampioen kan het met een grote glimlach vertellen. Dat 'griepje' heeft hem namelijk uiteindelijk geen valse start van zijn winter bezorgd.

Maar vanaf dinsdag merkte ik dan toch dat het beter ging. En werd het een race tegen de klok of ik het ging halen om dit weekend te racen.' Nuis wilde niet de volgende verrassing zijn in Thialf Nuis stond deze week drie keer op het ijs voor een training. Eén keer testte hij zichzelf echt en reed hij een rondje in dezelfde tijd als vorig seizoen een dag voor de WK afstanden, toen hij in topvorm was. 'Ik kan het nog, dacht ik. Let's go.

