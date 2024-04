NSC-Kamerlid en pensioenexpert maakt zich zorgen over nieuwe pensioenwet

NSC-Kamerlid en pensioenexpert Agnes Joseph maakt zich grote zorgen over de nieuwe pensioenwet. Een rampscenario dreigt, waarschuwt Joseph in."De overheid speelt zeker met vuur." Hoewel de wet al is aangenomen, is bijsturen volgens haar noodzakelijk. Begin dit jaar deed Joseph een voorstel om op een andere manier over te gaan op het nieuwe pensioenstelsel.

Ze vroeg het demissionaire kabinet"opties van ingroeivarianten in kaart te brengen" en voorbereidingen te treffen voor het invoeren van die varianten. Joseph wil dat pensioenfondsen op een andere manier overstappen op een nieuw stelsel. In de wet is opgenomen dat fondsen"invaren". Al het opgebouwde pensioenvermogen wordt dan naar het nieuwe stelsel - waarin het geld op een andere manier wordt verdeeld - overgeheveld. NSC opperde om fondsen te laten 'ingroeien'. De bestaande pensioenrechten blijven dan in het oude systeem, en alleen de nieuwe premies worden volgens het nieuwe stelsel verdeel

