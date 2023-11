NOS Teletekst kan nog jaren door dankzij zelfontworpen systeem

Volgens De Kloet was het niet makkelijk om een nieuw systeem te bouwen dat de dienst uit de jaren 80 kon ondersteunen. De ontwikkelaars hebben erop gelet dat de opmaak van de dienst, inclusief de vertrouwde kleuren, er hetzelfde uit blijft zien. Wel is het lettertype van de koppen iets kleiner, waardoor er ruimte is voor meer informatie in de titels.

Hoewel veel nieuwsdiensten in andere landen jaren geleden zijn gestopt met hun teletekstdiensten, blijft de NOS eraan vasthouden. Teletekst wordt in Nederland namelijk nog door veel mensen gebruikt. De Teletekst-app, in het leven geroepen nadat een nieuw tv-kastje van de KPN niet op Teletekst kon, wordt door ongeveer 1 miljoen bezoekers per week gebruikt. Op de televisie kijken zelfs 3,5 miljoen mensen per week naar de dienst.

