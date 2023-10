Noppert wint op EK darts, Smith stuurt Van Barneveld naar huis: 'Te teleurgesteld'

Vanavond was het eerst de beurt aan Danny Noppert, hij won met duidelijke cijfers van Andrew Gilding. Dat werd 6-0, in het voordeel van de Fries dus.

Ook Raymond van Barneveld kwam in actie. Dat ging een stuk minder goed. Hij nam neemt het op tegen regerend wereldkampioen Michael Smith, maar kon geen indruk maken. Hij verloor met 6-1 en is dus na de eerste ronde al uitgeschakeld op het EK.

Verslaggever Thierry Boon is er bij in Dortmund:"Ik vroeg nog om een interview, maar Van Barneveld was te teleurgesteld en liep stoïcijns door."

Nederland Headlines

Lees verder:

NPORadio1 »

Van Barneveld verliest van wereldkampioen Smith, Noppert wél verder op EK dartsRaymond van Barneveld heeft donderdag niet voor een stunt kunnen zorgen op het EK darts. 'Barney' verloor in de eerste ronde met 6-1 van regerend wereldkampioen Michael Smith. Eerder op de avond slaagde Danny Noppert er wél in om in Dortmund de tweede ronde te halen. Lees verder ⮕

Noppert wint overtuigend op EK darts, Van Barneveld hard onderuitDanny Noppert verliest geen enkele leg en imponeert met sterke finishes: 6-0. Raymond van Barneveld gaat met 6-1 kansloos onderuit tegen nummer één van de wereld Michael Smith. Lees verder ⮕

Noppert wint overtuigend op EK darts, Van Barneveld hard onderuitDanny Noppert verliest geen enkele leg en imponeert met sterke finishes: 6-0. Raymond van Barneveld gaat met 6-1 kansloos onderuit tegen nummer één van de wereld Michael Smith. Lees verder ⮕

Noppert walst over Gilding heen en plaatst zich voor tweede ronde EK dartsDanny Noppert verliest geen enkele leg en imponeert met sterke finishes: 6-0. Later vandaag speelt ook Raymond van Barneveld zijn eerste partij. Lees verder ⮕

Noppert walst over Gilding heen en plaatst zich voor tweede ronde EK dartsDanny Noppert verliest geen enkele leg en imponeert met sterke finishes: 6-0. Later vandaag speelt ook Raymond van Barneveld zijn eerste partij. Lees verder ⮕

Noppert begint EK darts met klinkende zege op UK Open-winnaar GildingDanny Noppert is donderdag uitstekend begonnen aan het EK darts in Dortmund. 'The Freeze' was in de openingsronde met maar liefst 6-0 te sterk voor UK Open-winnaar Andrew Gilding. Lees verder ⮕