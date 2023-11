Noppert stunt op EK tegen Price: wint na 0-7 alsnog met 10-8

Danny Noppert heeft zich in Dortmund op curieuze wijze geplaatst voor de halve finales van het EK darts. De Fries keek tegen Gerwyn Price uit Wales al snel tegen een kansloos ogende 7-0 achterstand aan, maar rechtte de rug en trok vervolgens van van de elf volgende legs er tien naar zich toe. Price miste op 8-3 drie darts om op 9-3 te komen en dat kwam de nummer 5 van de wereld, die drie plekken hoger staat dan zijn opponent, duur te staan.

Noppert vocht zich terug tot 8-8 en gooide vervolgens in de leg die Price was begonnen prompt zijn eerste 100-plus-finish, inclusief een laatste pijl in de bull. Die klap kwam de Welshman niet meer te boven. Volledig gedesillusioneerd kwamen er geen trippels meer uit zijn hand, terwijl Noppert het hoofd koel hield en de overwinning veilig stelde.

