Noppert strandt in halve finales EK darts, Van Veen (21) overklast Van Gerwen

Noppert had zijn kwartfinale nog gewonnen na een knappe comeback tegen Gerwyn Price. De rollen waren in de halve eindstrijd omgedraaid. De Fries verspeelde een 8-5-voorsprong en verloor met 11-8 van Wright. Noppert begon nog sterk aan zijn partij tegen de nummer drie van de wereld. Nadat Noppert de eerste leg verloor, miste hij in de drie legs erna geen finish. De nummer acht van de wereld zette zijn lijn door en kwam na een 120-finish op een 4-2-voorsprong.

Van Veen overklast Van Gerwen Van Veen is bezig aan zijn debuut op een majortoernooi, maar leek in aanloop naar de kwartfinale weinig last van zenuwen te hebben. Achtereenvolgens Damon Heta (1-6) en Darryl Gurney (10-6) werden opzijgezet. Zondag moest ook Van Gerwen eraan geloven. De drievoudig wereldkampioen kon in de openingsfase niet meekomen in het scorende gemiddelde van Van Veen, was slordig op de dubbels en keek bij de eerste onderbreking al tegen een 1-4 achterstand aan.

