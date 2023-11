Noppert naar halve finale EK darts na comeback tegen Price

Rusland laat graag zien dat het goed gaat: maar klopt dit?Dit doen en testen Israëlische militairen als ze Gaza kort binnenvallenNetanyahu: 'Klaar voor oorlog die lang en moeilijk zal zijn'Samenvatting: Verstappen net iets sneller dan Albon in de derde vrije training GP MexicoOntlading bij laatste fluitsignaal: Zuid-Afrika is wereldkampioen rugbyBekijk de trailer van het eerste deel van The Crown: seizoen...

Rusland laat graag zien dat het goed gaat: maar klopt dit?Dit doen en testen Israëlische militairen als ze Gaza kort binnenvallenNetanyahu: 'Klaar voor oorlog die lang en moeilijk zal zijn'Samenvatting: Verstappen net iets sneller dan Albon in de derde vrije training GP MexicoOntlading bij laatste fluitsignaal: Zuid-Afrika is wereldkampioen rugbyBekijk de trailer van het eerste deel van The Crown: seizoen 6

Noppert na weergaloze comeback tegen Price naar halve finales EK dartsDanny Noppert heeft zondag ten koste van Gerwyn Price de halve finales van het EK darts in Dortmund bereikt. 'The Freeze' kwam geweldig terug van een 7-0-achterstand en won met 8-10 van de enkelvoudig wereldkampioen. Lees verder ⮕

Noppert naar halve finale EK darts na comeback op PriceDanny Noppert heeft zondag ten koste van Gerwyn Price de halve finales van het EK darts in Dortmund bereikt. 'The Freeze' kwam geweldig terug van een 7-0-achterstand en won met 8-10 van de enkelvoudig wereldkampioen. Lees verder ⮕

Noppert stunt op EK tegen Price: wint na 0-7 alsnog met 10-8Danny Noppert plaatst zich bij het EK in Dortmund als eerste Nederlander voor de laatste vier. Michael van Gerwen of EK-debutant Gian van Veen zal nog volgen. Lees verder ⮕

Dartstalent Van Veen klopt Van Gerwen op EK, Noppert stunt tegen PriceNederlanders Danny Noppert en Gian van Veen stunten allebei en plaatsen zich bij het EK in Dortmund voor de halve finales. Lees verder ⮕

Dartstalent Van Veen klopt Van Gerwen op EK, Noppert stunt tegen PriceNederlanders Danny Noppert en Gian van Veen stunten allebei en plaatsen zich bij het EK in Dortmund voor de halve finales. Lees verder ⮕

Noppert strandt in halve finales EK darts, Van Veen (21) overklast Van GerwenDanny Noppert is er zondag niet in geslaagd de finale te bereiken van het EK darts in Dortmund. De Fries verloor van Peter Wright. Eerder op de dag was Gian van Veen in de kwartfinales te sterk voor Michael van Gerwen. Lees verder ⮕