Noppert na weergaloze comeback tegen Price naar halve finales EK darts

In het eerste gedeelte van de wedstrijd gunde Price, de nummer vijf van de Order of Merit, Noppert (nummer 8) geen enkele kans. De Welshman pakte de eerste vijf legs en noteerde daarbij een indrukwekkend gemiddelde van 105,85. Na de eerste onderbreking liep Price verder uit naar een 7-0-voorsprong. Een kansloze afgang leek in de maak, maar niets bleek minder waar. Noppert kwam steeds beter in de wedstrijd en knokte zich via drie finishes op dubbel 20 terug naar 7-3.

De 32-jarige Nederlander bleef maar groeien in het duel, zijn gemiddelde kroop over de 100 heen, terwijl de wereldkampioen van 2021 steeds moeizamer begon te spelen. Noppert deelde de genadeklap uit in de zeventiende leg toen hij met een 124-finish via de bull's eye voor het eerst de leiding pakte (9-8). Price kwam die dreun niet meer te boven, waarna het bij de eerste matchdart voor Noppert direct raak was via dubbel-18.

