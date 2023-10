Noorse politie onderzoekt misbruik atletiekbroers Ingebrigtsen door vader

'We zijn opgegroeid met een vader die zeer agressief en controlerend was. Hij gebruikte fysiek geweld en bedreigde ons. We voelen nog steeds ongemak en angst, die we al vanaf onze kindertijd met ons meedragen', schreven de drie atleten in een opiniestuk in de Noorse krant Verdens Gang. Van de broers Ingebrigtsen is Jakob veruit de beste. Hij is olympisch kampioen op de 1.500 meter en won deze zomer op de WK in Boedapest goud op de 5.000 meter en zilver op de 1.500 meter.

' Broers stopten samenwerking met vader vorig jaar De broers Ingebrigtsen stopten in de zomer van 2022 de samenwerking met hun vader én coach. Destijds deden ze geen uitspraken over de reden, maar in de media verschenen wel berichten over de trainingsstijl van hun vader en coach. 'Uit respect voor onze familie en alle betrokkenen wilden we niet in details treden, maar we merken nu dat we de redenen voor de breuk niet langer kunnen achterhouden', schreven de broers in de krant.

Lees verder:

NUsport »

Thierry Baudet op hoofd geslagen bij lezing op Universiteit GentDe politicus zou op zijn hoofd zijn geslagen met een opvouwbare paraplu. Lees verder ⮕

Thierry Baudet op hoofd geslagen bij ingang Universiteit GentDe FVD-leider zou op zijn hoofd zijn geslagen met een opvouwbare paraplu. Lees verder ⮕

Chelsea-huurling op het matje geroepen voor weigeren hand van zijn trainerLees meer Lees verder ⮕

Lazio op zijn hoede: 'Hij wordt als grootste gevaar van Feyenoord gezien'Feyenoord vervolgt zijn Champions League-avontuur met een weerzien met oude bekende SS Lazio. Wat kunnen de Rotterdammers verwachten van de ploeg van Maurizio Sarri, die langzaam op stoom lijkt te komen in Italië? VoetbalPrimeur sprak met Apollo Heyes, verslaggever van The Laziali. Lees verder ⮕

Daniel Radcliffe maakt film over zijn stuntman die verlamd raakteDaniel Radcliffe (34) wordt uitvoerend producent van een nieuwe documentaire, die gaat over de stuntman waar de acteur mee werkte in de 'Harry Potter'-filmreeks. Volgens Amerikaanse media verschijnt de documentaire getiteld 'David Holmes: The Boy Who Lived' in november op de streamingdienst van HBO. Lees verder ⮕

De Jong en Bosz gepikeerd na gelijkspel: 'Er zijn ook grenzen'Peter Bosz en Luuk de Jong zijn niet te spreken over de arbitrage tijdens RC Lens - PSV (1-1). Volgens Bosz zijn PSV-spelers te weinig in bescherming genomen. 'Mannelijk voetbal hoort erbij, maar er zijn ook grenzen.' Lees verder ⮕