Noord-Nederland realiseert zich niet hoe aantrekkelijk Drenthe, Groningen en Friesland zijn voor nieuwe bedrijven

Noord-Nederland realiseert zich helemaal niet hoe aantrekkelijk Drenthe, Groningen en Friesland zijn voor nieuwe bedrijven. Vooral voor veelbelovende startups op zoek naar jong talent is de regio een ideale vestigingsplek. De uitspraak doet Marjella Lecourt van het internationaal opererende it-bedrijf Datamaran in Leeuwarden in de derde aflevering van De Stand van Noord-Nederland. Daarin komt de vraag aan bod welke bedrijven de regio hierheen zou moeten halen.

De in Friesland geboren en getogen Lecourt vertelt in de tv-uitzending haar boeiende verhaal over haar zakelijke avonturen en de terugkeer naar haar Friese geboortegrond. Marjella Lecourt - 'gewoon Jeltje Alma út Westereen' - vertrok na haar studie naar Amsterdam en later New York waar ze samen met haar man Jean-Philippe Lecourt het it-bedrijf Datamaran opzette. Strijd om jong talent Na New York volgden vestigingen in Londen en Valencia en sinds dit jaar zit Lecourt met Datamaran ook in Leeuwarden. Een heel bewuste keuze, vertelt Lecour

:

RTVDRENTHE: Onderzoek naar mogelijke kleine kerncentrale in DrentheHet debat over de energieagenda in Provinciale Staten en de poging van de Socialistische Partij om in Drenthe meer regie te krijgen op energie sneeuwde vrijwel geheel onder door een discussie over wel of geen kernenergie. Verrassende uitkomst: er komt onderzoek of een 'kleine' kerncentrale mogelijk is in Drenthe .

Bron: RTVDrenthe | Lees verder »

RTVDRENTHE: Op deze plekken in Drenthe kun je Sinterklaas de komende twee weken verwachtenOp deze plekken in Drenthe kun je Sinterklaas de komende twee weken verwachten rtvdrenthe

Bron: RTVDrenthe | Lees verder »

NOS: Nederland sluit zich aan bij rechtszaak tegen Myanmar over Rohingya-genocideNederland en andere landen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen Myanmar over de genocide op de Rohingya. Gambia spande de zaak in 2019 aan en beschuldigt Myanmar van wijdverspreide en systematische 'zuiveringsacties' tegen de Rohingya.

Bron: NOS | Lees verder »

EENVANDAAG: Nederland kan voor het eerst een vrouwelijke premier krijgenMet de VVD hoog in de peilingen is het niet ondenkbaar dat Nederland met Dilan Yeşilgöz voor het eerst een vrouwelijke premier krijgt. En daarmee is ons land rijkelijk laat: "De meeste EU-landen hebben al een of meerdere vrouwelijke premiers gehad."

Bron: EenVandaag | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: 'Sutalo is nu al een topverdediger, iedereen in Nederland gaat dat snel zien'Eerst waren het de Denen, toen de latino's en nu de Kroaten: Ajax heeft sinds de zomer de beschikking over Josip Sutalo, Borna Sosa en Jakov Medic, iets wat met vallen en opstaan verloopt. Hoe wordt er in Kroatië naar het drietal gekeken? VoetbalPrimeur zoekt het uit.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

EENVANDAAG: Wat is de historische oorsprong van Jodenhaat? En andere vragen over antisemitisme beantwoordAntisemitische incidenten in Nederland komen sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas acht keer zo vaak voor, heeft het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) becijferd. Wij vroegen wat jullie hierover wilden weten.

Bron: EenVandaag | Lees verder »