Nog precies drie weken te gaan • Dassen (Volt) in Radio 1 Journaal

Wie zijn de lijsttrekkers en welke partijen vertegenwoordigen zij? Bekijk onze tool en schuif met de filters om de informatie te vinden waar je naar zoekt

RTLBOULEVARD: CNN: Onderzoek naar dood Matthew Perry duurt mogelijk nog wekenHet onderzoek naar de doodsoorzaak van Matthew Perry gaat langer duren. Volgens CNN wachten de medische onderzoekers van de Los Angeles County Medical Examiner's Office op de uitslag van een toxicologisch onderzoek. Dat zou nog weken kunnen duren.

Bron: RTLBoulevard

RTLBOULEVARD: Na BN'ers gaan politici gaan op date in First DatesIn een speciale aflevering van de BNNVARA-datingshow 'First Dates' gaan meerdere politici 'op date' met een zwevende kiezer. Onder anderen Rob Jetten (36) van D66, Caroline van der Plas (56) van BBB en Laurens Dassen (38) van Volt doen mee.

Bron: RTLBoulevard

NPORADIO1: Volg de Tweede Kamerverkiezingen op NPO Radio 1De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan en NPO Radio 1 besteedt uitgebreid aandacht aan de strijd om de zetels.

Bron: NPORadio1

NPORADIO1: Terug naar Toen: Paniek in de VS om hoorspel op de radioOp 30 oktober 1938 werd een radio-uitzending uitgezonden die luisteraars in angst en paniek dompelde. Het ging om het beroemde hoorspel 'The War of the Worlds'. Wetenschapsjournalist Govert Schilling blikt terug in Villa VdB.

Bron: NPORadio1

VOETBALZONENL: Mike Verweij: ‘Het is echt een schande dat die man nog rondloopt bij Ajax’Mike Verweij heeft in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf andermaal uitgehaald naar Maurits Hendriks, de Chief Sports Officer van Ajax. Volgens de kritische journalist van de ochtendkrant is Hendriks medeverantwoordelijk voor de malaise in de Johan Cruijff ArenA.

Bron: voetbalzonenl