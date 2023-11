Nog 23 dagen tot verkiezingen, nieuwe fase van debatten en mediaoptredens

'De oorlog tussen Israël en Hamas bepaalde de afgelopen weken het nieuws en dat zal de komende weken ongetwijfeld nog steeds zo zijn. Toch zullen de partijen het in de komende weken ook over andere onderwerpen willen hebben. Want er staat nogal wat op het spel voor ons land. De problemen zijn groot, bijvoorbeeld op het gebied van koopkracht, wonen, migratie, zorg, klimaat, stikstof, georganiseerde misdaad en ga zo maar door.

Veel partijen geven aan dat dit wat hen betreft het moment is waarop Nederland kan kiezen voor een nieuwe koers, die moet leiden tot herstel van vertrouwen tussen de overheid en de burger. Hoe het politieke speelveld er over ruim drie weken uit zal zien, is niet te voorspellen. En de strijd om wie uiteindelijk de opvolger van Rutte wordt als premier ligt ook nog helemaal open.

