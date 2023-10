Noa Lang langer aan de kant bij PSV; aanvaller mist ook duels Oranje

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.met een schouderblessure, al bevestigt de club dat nog niet. Lang, die last heeft van zijn hamstring, komt hoogstwaarschijnlijk pas weer na de interlandperiode in actie.

De blessures van de twee spelers zijn een hard gelag voor trainer Peter Bosz, die nog niet volop gebruik heeft kunnen maken van Bella-Kotchap. De Duitse centrale verdediger moest eerder enkele wedstrijden missen wegens de naweeën van een getrokken kies. De laatste weken moest de Duitser ook al verstek laten gaan wegens een blessure.. De club wist eerder deze week nog niet wat de beste behandelmethode voor hem zou zijn.

Lang raakte op 8 oktober in het duel met Sparta Rotterdam (0-4) geblesseerd aan zijn hamstring. Het kostte de vleugelflitser de interlandperiode met het Nederlands elftal, terwijl hij er ook niet bij was tijdens de wedstrijden van PSV tegen Fortuna Sittard (3-1 winst) en RC Lens (1-1). Zijn plek op de linksbuitenpositie werd de voorbije wedstrijden ingenomen door Hirving Lozano. headtopics.com

Het is de verwachting dat Lang pas ná de interlandperiode in november weer beschikbaar is voor Bosz. Dat houdt in dat Lang de interlands van Oranje met Ierland (thuis, 18 november) en Gibraltar (uit, 21 november) mist. In clubverband zal PSV Lang moeten missen in de wedstrijden tegen Ajax (thuis), Heracles Almelo (uit), Lens (thuis) en PEC Zwolle (thuis).

De twee trainen weer mee, maar zijn nog niet klaar voor officiële speelminuten. Bosz liet vorige week al weten dat PSV tijd vrij zal maken voor een oefenwedstrijd, zodat zij daarin hun officieuze rentree kunnen maken. headtopics.com

Noa Langer aan de kant. Sneu voor hem en PSV, maar volgens mij hebben ze met Lozano en Baka prima buitenspelers staan.

