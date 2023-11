Nieuwkoop scoort voor Feyenoord in overwinning op RKC

Tegen RKC was het moment van Nieuwkoop, die in dienst van Union Sint-Gillis wel zeven keer trefzeker was, dan eindelijk daar."Het doet veel, ik heb er heel lang op moeten wachten", zegt de opgeluchte verdediger na afloop tegen ESPN."Op een gegeven moment ging het aan me knagen. Je wil hem maken. Dat hij vandaag valt is lekker. Ik ben er heel blij mee." Vorige week ging Feyenoord ten onder tegen FC Twente (2-1). Nieuwkoop vertelt dat trainer Arne Slot een reactie eiste.

"Ja zeker, dat is wat de trainer heeft gezegd. Moeizame wedstrijden moet je op karakter winnen", aldus de vleugelverdediger."Dat werd nogmaals benadrukt in de rust. Dit zijn belangrijke wedstrijden. Je kan niet altijd met mooi voetbal winnen."Feyenoord staat door de zege in puntenaantal gelijk met AZ. De Alkmaarders speelden op hetzelfde moment gelijk tegen Excelsior

