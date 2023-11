Nieuwkomersscholen in Drenthe krijgen predicaat Taalvriendelijke School

Nieuwkomersscholen de Hesselanden en het Expertisecentrum voor Anderstaligen in Emmen hebben als eerste Drentse scholen het predicaat Taalvriendelijke School gekregen. Iedere leerling kan op een begroeting in de eigen taal rekenen en ook sommige opdrachten mogen ze bespreken in de eigen taal. 'Het biedt een kapstok om een nieuw aan te leren taal aan op te hangen.' Ruimte geven aan de moedertaal om zo het Nederlands sneller machtig te worden.

'Het klinkt tegenstrijdig, omdat onze core business is om het Nederlands aan te leren', erkent directeur Judith van Vooren direct. Maar niets is minder waar, zegt ze. 'Je hebt de thuistaal juist nodig om goed Nederlands te leren, zeker het eerste jaar in Nederland.' Thuistaal krijgt een plek Dat betekent niet dat het spreken van de thuistaal actief gestimuleerd wordt, maar dat het niet verboden is om te spreken op school. 'We zijn vooral bezig de thuistaal een belangrijke plek te geven in het onderwij





