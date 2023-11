Nieuwe waterfabriek in Beilen maakt zachter water

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVDRENTHE: Nieuwe waterfabriek in Beilen maakt zachter waterOok Friezen krijgen Drents drinkwater uit nieuwe fabriek in Beilen.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

NOS: Nog 23 dagen tot verkiezingen, nieuwe fase van debatten en mediaoptredensHet worden spannende verkiezingen, met veel nieuwe gezichten en een nieuwe partij die hoog staat in de peilingen. Lees vanaf vandaag alle ontwikkelingen in dit liveblog.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Sanne Wallis de Vries speelt in nieuwe versie Virginia WoolfCabaretiers Sanne Wallis de Vries, Bas Hoeflaak en Alex Ploeg gaan de hoofdrollen spelen in een nieuwe Nederlandse versie van het beroemde toneelstuk Wie is er bang voor Virginia Woolf?. Ook actrice Claire Bender is te zien in de voorstelling die van januari tot en met mei door heel Nederland toert, meldt Kobra Theaterproducties op haar website.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Ambulancemedewerker (41) uit Borger-Odoorn een van de gewonden na botsing bij Nieuwe PekelaHet incident vond zaterdagavond rond 19.30 uur ter hoogte van Nieuwe Pekela.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕