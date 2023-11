Nieuwe technische man Ajax hoort cruciale opdracht: vertrek toptalent voorkomen

Niet alleen moet er in kaart worden gebracht wat er met de eerste selectie moet gebeuren, ook ligt er prioriteit bij het verlengen van contracten, zoals die van Jorrel Hato en Gabriel Misehouy. Eerstgenoemde is dit seizoen een spaarzaam lichtpuntje bij Ajax, en Misehouy is een aanstormend talent waarvan veel wordt verwacht. Hij speelt zijn wedstrijden voor Jong Ajax, waar hij topscorer is. Zijn contract eindigt volgend jaar, en Manchester City zou op het vinkentouw zitten.

