Nieuwe richtlijn: ook jongere mensen mogen bewust stoppen met eten en drinken

Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 700 mensen door bewust te stoppen met eten en drinken. Tot nu toe werd deze methode afgeraden voor mensen jonger dan 60 jaar, maar die leeftijdsgrens vervalt nu in de nieuwe richtlijn van artsenfederatie KNMG. Ook jongere mensen die niet meer willen leven, moeten volgens de KNMG hulp kunnen krijgen bij het stoppen met eten en drinken.

'De reden om in de oude handreiking een leeftijdsgrens aan te houden was dat er toentertijd eigenlijk geen patiënten beschreven waren die onder de 60 jaar waren en het traject tot een einde brachten', zegt Alexander de Graeff, voorzitter van de commissie die de nieuwe handreiking schreef. In de afgelopen tien jaar kwamen er wél 60-minners voorbij die op deze manier hun leven beëindigden, soms met hulp van een hospice. Voor de KNMG is dat genoeg reden om de leeftijdsgrens te schrappen. Hospices twijfelen nog hoe om te gaan met deze jongere doelgroep, vooral als hun doodswens voortkomt uit psychische probleme





NOS

