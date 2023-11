Nieuwe kandidaat getipt bij trainerskerkhof Ajax: ‘Is de romantische optie’

, verwijzend naar Alfred Schreuder, John Heitinga, Maurice Steijn, Hedwiges Maduro en straks John van 't Schip."Ik heb het als speler één keer gehad in Portugal", vertelt Kaj Ramsteijn."Je wordt er een beetje cynisch van en denkt: waar ben ik in godsnaam in beland. Je verwacht het natuurlijk niet van de grootste club van Nederland."

De oud-verdediger van onder meer Feyenoord en CS Marítimo ziet dat elke trainer zijn eigen ideeën wil overbrengen."Dat is ook lastig met zo'n Maduro, die drukte donderdag wel heel erg zijn eigen stempel. En volgende week zou je onder Van 't Schip weer iets totaal anders kunnen doen, het is natuurlijk dramatisch."De zesde trainer is bovendien op komst, aangezien Van 't Schip in principe als tussenpaus dient tot het einde van het seizoen.

Hoofdredacteur Dennie van Laar tipt Jordi Cruijff als 'romantische optie', maar dan wel met een sterke assistent ernaast."Als ik die ook gelijk mag invullen: Wim Jonk. Cruijff was afgelopen jaar eigenlijk in de running om Edwin van de Sar op te volgen bij Ajax, maar heeft de ambitie om weer hoofdtrainer te zijn. Jonk kan het stukje ervaring compenseren en is natuurlijk ook een echte Cruijff-adept. headtopics.com

Bonno is voor PSV en Yvonne voor Ajax: 'Hij moet zijn mond houden'Terwijl haar man Bonno door het huis danst is Yvonne Bes al weken in mineur door de tragische seizoenstart van haar favoriete Ajax. Het stel is al 45 jaar getrouwd en ze zijn allebei gepassioneerde voetballiefhebbers. Alleen Yvon is voor Ajax en Bonno voor PSV.

