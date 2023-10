Nieuwe ervaring voor Mourinho: 'Dat waren kinderen uit de jeugdopleiding'

Toch moeten supporters zich vooral niet te veel vastklampen aan de huidige zegereeks, gaf José Mourinho aan. 'Zij hebben twee spelers voor elke positie.'Door doelpunten van Romelu Lukaku en Edoardo Bove was Roma in de Europa League binnen twintig minuten klaar met Slavia Praag (2-0). De comfortabele overwinning betekende goed nieuws richting zondag, als de hoofdstedelingen een uitwedstrijd tegen Inter op het programma hebben staan.

In tegenstelling tot Mourinho gaat Lukaku wel op bezoek bij zijn oude werkgever. De Belgische spits kan zich opmaken voor een striemend fluitconcert. 'Hoe hij zich moet voorbereiden? Door te rusten. Dat is alles. Het is een grote wedstrijd tegen een topclub, dat motiveert mensen. Het enige wat we moeten doen is rusten.'

