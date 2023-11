Nieuwe dreun voor Van Bommel: Antwerp verliest eerste plek uit zicht

De landskampioen verloor door een goal in de slotfase van het worstelende Club Brugge.In de eerste helft legden beide matig presterende teams het accent op de defensie, waarvoor spektakel uitbleef. De 1-0 van de thuisploeg detoneerde in dat opzicht, want Ferran Jutglà rondde prachtig af. Na de onderbreking speelde Antwerp gedurfder en dat leidde na de ruim zeventig minuten tot de gelijkmaker van de pas zeventienjarige George Ilenikhena, die op dat moment nog geen minuut in het veld stond.

Antwerp nam geen genoegen met een gelijkspel en kreeg via onder anderen Jurgen Ekkelenkamp een kans op de 1-2. De ex-Ajacied had geen succes met een lobje in de verre hoek, waarna Toby Alderweireld nog gevaar stichtte met een kopbal. Extra pijnlijk voor Van Bommel en consorten was dat Club Brugge daarna wél toesloeg, via Hans Vanaken.

Ekkelenkamp was een van de drie Nederlanders aan de aftrap, samen met Vincent Janssen (Antwerp) en Bjorn Meijer (Club Brugge). Van Bommel hield Owen Wijndal en Gyrano Kerk op de bank.

Antwerp, in de Champions League nog puntloos, is met zeventien punten uit twaalf duels bepaald niet overtuigend van start gegaan in de Jupiler Pro League. Club Brugge, dat ook in een wak zat, is de landskampioen nu gepasseerd. Antwerp heeft nu liefst elf verliespunten meer dan koploper Union Sint-Gillis.Voetbal op tv: op deze zender is PSV - Ajax vanmiddag te zien

