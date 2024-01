Nieuwe aanvoerder bij Al-Ettifaq

De 33-jarige middenvelder is de nieuwe aanvoerder van Al-Ettifaq, zo maakt de club uit Saudi-Arabië bekend via de officiële kanalen. Henderson stapte vorige zomer van Liverpool over naar Al-Ettifaq, dat veertien miljoen euro neerlegde voor zijn diensten. Gerrard gaf Henderson direct de aanvoerdersband in Dammam, maar laatstgenoemde kon niet aarden in Saudi-Arabië en wilde zo snel mogelijk weer vertrekken.





Ajax betaalt forse tekenbonus aan Henderson, die géén geld kreeg in Saudi-ArabiëAjax heeft Jordan Henderson een tekenbonus van circa 1,5 miljoen euro betaald, zo melden betrokkenen bij de deal aan Voetbalzone. Donderdag maakte de club via de officiële kanalen bekend dat de 33-jarige controleur een contract heeft getekend dat hem tot medio 2026 aan de club verbindt.

Hoongelach in Engeland om Henderson: ‘Ajax doet het nog slechter dan Al-Ettifaq’Het avontuur van Jordan Henderson bij Al-Ettifaq is geen moment een succes geweest. Dat stelt verslaggever Thom Gibbs in een pijnlijke analyse in The Telegraph. De 33-jarige middenvelder tekende een half jaar geleden in Saudi-Arabië, maar keert deze winter al terug in Europa. Henderson staat op het punt een contract te tekenen bij Ajax.

‘Na Wayne Rooney moet volgende Engelse legende vrezen voor trainersbaan’Steven Gerrard zit nu al op de schopstoel bij Al-Ettifaq, meldt The Guardian donderdag. De Engelse kwaliteitskrant schrijft dat de 43-jarige oefenmeester uit Liverpool enkel nog wordt beschermd door zijn status in het internationale topvoetbal. Gerrard, die in juli bij Al-Ettifaq tekende, ligt in de Saudi Pro League nog tot medio 2025 vast.

Henderson komt definitief naar Ajax; Fabrizio Romano meldt ‘exclusief detail’Jordan Henderson gaat Al-Ettifaq definitief verruilen voor Ajax, zo meldt Fabrizio Romano met zijn kenmerkende here we go. Alle seinen voor een overstap naar Amsterdam staan op groen voor de 33-jarige Engelsman, die pas sinds de zomer in Saudi-Arabië speelde. Henderson reist donderdag af naar de hoofdstad om de transfer af te ronden.

