Nieuw seizoen The Masked Singer vol met ‘allermooiste pakken’, ook uit buitenland

Het is bijna tijd voor een gloednieuw seizoen en presentator Ruben Nicolai (48) vertelt ons daar alles over.

Raden maar: eerste pakken van nieuw seizoen The Masked Singer onthuldAl vier seizoenen lang gaan de meest uiteenlopende BN'ers schuil achter de fantastische pakken van 'The Masked Singer'. Over twee weken, op 10 november, keert de kijkcijferhit terug en RTL Boulevard mag vandaag al de eerste pakken onthullen! Maak kennis met de Libelle, de Druiventros, het Nijlpaard, het Stinkdier en de Walrus.

Beatles komen volgende week met nieuw nummer: Now and ThenHet is voor het eerst sinds de jaren 90 dat er een nieuwe track van de legendarische band verschijnt. Voor het nummer zijn oude opnames gebruikt.

'PSV blaast interesse in bijna transfervrije verdediger mogelijk nieuw leven in'Volgens Voetbal International bestaat de kans dat PSV de interesse in Miles Robinson nieuw leven inblaast. De Amerikaanse verdediger zou trainer Peter Bosz extra opties kunnen geven in de achterhoede.

Beluister Nieuw van NOS Sport: De WielerredactieBeluister NOS Voetbalpodcast: Nieuw van NOS Sport: De Wielerredactie

Nieuw hulpkonvooi bereikt Gaza • Palestijnse minister: staakt-het-vuren essentieelVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Klok op Beatles-site telde inderdaad af naar nieuw nummerDe countdownklok die op de website van The Beatles te zien was, heeft inderdaad afgeteld naar de bekendmaking van een nieuw nummer. Donderdagmiddag 15.00 uur Nederlandse tijd werd gedeeld dat het nieuwe nummer Now and Then op donderdag 2 november wordt uitgebracht.