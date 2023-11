'Nieuw contract in de maak voor Simeone bij Atlético Madrid'

De rust is enigszins teruggekeerd op de transfermarkt na Deadline Day. Hier houden we alle transferzaken, geruchten én bevestigde deals in het buitenland bij.

Atlético passeert Barcelona in LaLiga; onbegrip om afgekeurde goal GriezmannAtlético Madrid heeft in het eigen Cívitas Metropolitano uitstekende zaken gedaan in LaLiga. Los Colchoneros wonnen dankzij treffers van Rodrigo Riquelme en Álvaro Morata met 2-1 van Deportivo Alavés. Dankzij de zege passeert de ploeg van trainer Diego Simeone FC Barcelona op de ranglijst. Atlético staat nu derde, Barça vierde. Lees verder ⮕

