Nieuw album Anouk valt in de smaak bij BN'ers: 'Bizar goed'

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLBOULEVARD: Matthijs van Nieuwkerk interviewde Anouk voor nieuw albumAnouk heeft voor de presentatie van haar nieuwe album Deena & Jim de hulp ingeschakeld van Matthijs van Nieuwkerk. De zangeres liet zich door Van Nieuwkerk interviewen, maakte ze op Instagram bekend.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Dominique: prachtig dat Anouk niet doet wat iedereen doetDominique Schemmekes is erg trots op zijn vrouw Anouk. 'Ik vind het prachtig dat ze niet doet wat iedereen doet, maar doet waar zij zin in heeft', zei hij tegen het ANP, voorafgaand aan de presentatie van Anouks nieuwe plaat Deena & Jim in Fabrique des Lumières in Amsterdam.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NUSPORT: Matthijs van Nieuwkerk voor albumpresentatie Anouk terug in rol van interviewerMatthijs van Nieuwkerk is woensdag voor het eerst in lange tijd te zien in de rol van interviewer. De presentator werd door Anouk gevraagd voor de presentatie van haar nieuwe album Deena & Jim. Dat maakt de zangeres zelf bekend op Instagram.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Familie Liesbeth List brengt album met nieuw werk van haar uitDe familie van Liesbeth List brengt eind november een nieuw album uit waarop ook een aantal nooit eerder uitgebrachte nummers van de overleden zangeres staan. De plaat heet Wereldreis en komt uit op 24 november, maakte Universal Music maandag bekend.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Familie Liesbeth List brengt album met nieuw werk van haar uitDe familie van Liesbeth List brengt eind november een nieuw album uit waarop ook een aantal nooit eerder uitgebrachte nummers van de overleden zangeres staan. De plaat heet Wereldreis en komt uit op 24 november, maakte Universal Music maandag bekend.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Dua Lipa hint op komst nieuw muzikaal repertoireHet lijkt niet lang meer te duren voordat Dua Lipa (28) nieuwe muziek uitbrengt. De superster deelde zondagmiddag via sociale media een ultrakort clipje waarin ze de woorden 'catch me or I go' zingt.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕