Niet Aletta Jacobs, maar Anna Maria van Schuurman was de eerste vrouwelijke Nederlandse student

Maar, tijdens De Nacht van de Geschiedenis, morgen in het Rijksmuseum, komt daar verandering in. Conservator bij het Rijksmuseum, Marion Anker, vertelt over de eerste Nederlandse studente in"Ze is misschien wel een van de meest begaafde vrouwen van de zeventiende eeuw", zegt Anker over Anna Maria van Schuurman."Ze was wetenschapper, een rasechte geleerde, theoloog, wist ontzettend veel van talen en was ook nog eens kunstenaar. Ze was van alle markten thuis.

"Ook had ze het geluk dat haar buurman een hoogleraar was, en hij stemde ermee in dat zij bij zijn colleges aansloot." Anna Maria mocht alleen niet tussen de mannen zitten, vertelt Anker."Ze werd tijdens het college apart gezet."Waarom wij deze vrouw niet kennen heeft volgens Anker te maken met de manier waarop de geschiedenis beschreven is."Geschiedenis is heel lang, vanaf de negentiende eeuw, beschreven en gecanoniseerd. En gaat vaak over mannen.

Deze vrouwen in de schijnwerpers zetten is volgens Anker een belangrijke taak, waar ook het Rijksmuseum aan bij moet dragen."Wij zijn het nationale museum van kunst en geschiedenis. Ik denk dat we kunnen zeggen dat 50 procent van de Nederlandse samenleving zich identificeert als vrouw. Maar als we denken aan een kunstenaar of wetenschapper, dan denken we altijd aan mannen. Dat is niet correct, dat was in het verleden ook niet correct. headtopics.com

