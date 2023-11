Niemand kan Van Empel volgen in het veld: wereldkampioen wint ook tweede wereldbeker

Veldrijdster Fem van Empel heeft ook de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen glansrijk gewonnen. In het Belgische Maasmechelen was de 21-jarige wereldkampioene opnieuw een klasse apart. Van Empel reed al in de tweede ronde definitief weg bij Ceylin del Carmen Alvarado, die te maken kreeg met een kapotte schoen. Alvarado won de strijd om de tweede plaats, maar gaf bijna anderhalve minuut toe op Van Empel.

Ook andere Nederlandse toprensters als Lucinda Brand, Shirin van Anrooij en Marianne Vos waren niet van de partij in Maasmechelen, maar met Alvarado, Van Alphen Annemarie Worst, Denise Betsema en Manon Bakker stonden er genoeg uitdagers aan de start. Al snel bleek dat Van Empel op dit moment een flinke maat te groot is voor de concurrentie. Meteen na de start pakte ze overtuigend de leiding op het natte, modderige en zware parcours.

