Nick Marsman'ın Messi ile Fotoğrafı

Bekijk onderstaande foto eens goed. Trots poseert Nick Marsman uit Zwolle met Lionel Messi, de grootste voetballer van (in ieder geval) de laatste jaren. Samen hurken ze achter een net met Inter Miami gewonnen beker. Maar achter de grote lach van Marsman schuilt ook verdriet. Hoe 'The American Dream' van Marsman na de komst van Messi veranderde in een nachtmerrie. 'Of Messi weleens sorry heeft gezegd? Nee, hij vroeg wel wat er aan de hand was en zei toen dat hij met me meeleefde.

' Heel spontaan was de foto overigens niet. Buiten beeld staat een rijtje van medespelers klaar om Marsman af te lossen. Messi stond minutenlang in dezelfde pose om zijn teamgenoten een fijn kiekje voor in de boeken te gunnen. Sinds kort heeft Marsman de zon in Miami verruild voor de sneeuw in Den Haag. Van een hyperdeluxe sportschool op een nog mooier complex, naar een geïmproviseerde gym in een groep portacabins op een amateursportpark in Rijswij





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Marsman keert definitief terug in Nederland en tekent een contract tot de zomerNick Marsman vervolgt zijn loopbaan definitief bij ADO Den Haag, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 33-jarige doelman was transfervrij en tekent een contract voor een half jaar bij de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Marcos Rojo blijft bij Boca Juniors ondanks telefoontje van MessiDe Argentijnse verdediger Marcos Rojo heeft een telefoontje gekregen van Lionel Messi, maar heeft ervoor gekozen om bij Boca Juniors te blijven spelen. Rojo heeft een contract tot 2024 en wil dit graag uitdienen voordat hij aan een volgende stap in zijn carrière denkt. Messi's poging om hem van gedachten te veranderen, was tevergeefs. Rojo had ook interesse van clubs uit de Verenigde Staten en Brazilië, maar deze onderhandelingen zijn ook gestopt.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Verrassing op het FIFA-gala: Lionel Messi opnieuw Best FIFA Men’s PlayerLionel Messi is maandagavond uitgeroepen tot Beste Speler ter wereld. De Argentijnse superster van Inter Miami was samen met Erling Braut Haaland (Manchester City) en Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) overgebleven voor de prijs die sinds 2016 wordt uitgereikt. Messi mag zich net als in 2019 en 2022 The Best FIFA Men’s Player noemen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Wiegman weer uitgeroepen tot beste coach, Messi verrassend in de prijzen op FIFA-galaSarina Wiegman valt opnieuw in de prijzen na het behalen van de WK-finale met Engeland en het winnen van de eerste editie van de Finalissima.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Wiegman weer uitgeroepen tot beste coach, Messi verrassend in de prijzen op FIFA-galaSarina Wiegman valt opnieuw in de prijzen na het behalen van de WK-finale met Engeland en het winnen van de eerste editie van de Finalissima.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Raakt Lionel Messi Gouden Bal kwijt? PSG pleegde mogelijk fraudeIn Frankrijk is een onderzoek gaande naar mogelijke fraude door Paris Saint-Germain bij de verkiezing van de Ballon d'Or in 2021, zo schrijft Le Monde. De ereprijs werd gewonnen door Lionel Messi, maar mogelijk moet de Argentijn afstand doen van zijn titel.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »