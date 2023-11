NFL-baas denkt dat Taylor Swift een goede kandidate is voor de Super Bowl halftime show

NFL-baas Roger Goodell (64) denkt dat Taylor Swift (33) een goede kandidate is voor de pauzeshow tijdens de Super Bowl, de finale van de American footballcompetitie. 'Taylor Swift zou een ongelooflijke act zijn voor de halftime show', zegt hij tegen het Duitse persbureau dpa. De NFL-baas is fan van de zangeres. 'Ik ben dit jaar al naar twee concerten van haar geweest', zegt hij. 'Ze is een getalenteerde entertainer.

' Omdat Usher al is geboekt voor de aanstaande Super Bowl in februari, zou de 33-jarige Taylor op zijn vroegst pas in 2025 kunnen optreden

Met de hernieuwde versie van haar album 1989, getiteld 1989 (Taylor's Version) staat de Amerikaanse zangeres Taylor Swift deze week direct bovenaan in de Album Top 100. Op gepaste afstand volgt Hackney Diamonds, het nieuwe album van The Rolling Stones dat een week eerder uitkwam.

Taylor Swift (33) heeft met haar vorige week uitgekomen album '1989 (Taylor's Version)' een record te pakken in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de BBC werd het album meer dan 184.000 keer verkocht en is het de enige plaat die in een week goud is. Het album is dan ook de snelst verkopende plaat van het jaar.

Dolly Parton heeft meermaals nee gezegd tegen het aanbod om de Half Time Show van de Super Bowl te verzorgen. Dat zegt de 77-jarige presentatrice in gesprek met 'The Hollywood Reporter'.

