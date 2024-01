Neymar helpt voormalig teamgenoot met betaling van 150.000 euro

Alves zit vast in Barcelona omdat hij ervan wordt verdacht aan het einde van 2022 een 23-jarige vrouw te hebben verkracht in een nachtclub in Barcelona. Neymar zou zijn landgenoot afgelopen zomer hebben geholpen door een bedrag van 150.000 euro over te maken. Een jaar geleden werd Alves gearresteerd door de politie. Hij zou een vrouw ongevraagd op het toilet onder haar ondergoed hebben betast in Barcelona.

Aanvankelijk sprak hij het tegen, maar de rechtsback wijzigde later meerdere keren zijn verklaring.weet nu te melden dat Neymar zijn voormalig teamgenoot te hulp zou zijn geschoten, door op 9 augustus van vorig jaar 150.000 euro over te maken naar de Spaanse rechtban





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Pechvogel Neymar incasseert volgende tik in tumultueuze loopbaanBrazilië-sterspeler Neymar zal niet deelnemen aan de Copa América van 2024 in de Verenigde Staten, zo laat teamdokter Rodrigo Lasmar weten in een uitgebreid interview met Rede 98. Hoewel de 31-jarige aanvaller van Al-Hilal zelf nog niets over zijn afwezigheid heeft gemeld, klapt het staflid zonder twijfel uit de school.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

'Heel veel families in Nederland hebben nog iets op zolder liggen', maar lang niet alle roofkunst komt in museum terechtPas goed op als je je zolder opruimt, ook jij kunt een schat op zolder hebben liggen volgens Jos van Beurden. Een Frans echtpaar vond een zeldzaam Afrikaanse masker en verkocht het voor 150 euro aan een kunsthandelaar, die er miljoenen mee verdiende.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Klachten bij gebruik van inhalator van merk ViatrisHoestbuien, benauwdheid en soms zelfs longfuncties die achteruit gaan. Artsen zien deze klachten bij patiënten die de inhalator van het merk Viatris gebruiken. Bijwerkingencentrum Lareb kreeg in korte tijd bijna 150 meldingen.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Hiddink: ‘Je bent een simpel backie en verdient 150.000. Vind je het niet mooi?’Guus Hiddink praat in de podcast Met Open Vizier van Alex Pastoor onder meer over de rol van geld in de voetbalwereld. De trainer in ruste was ooit trainer van Fenerbahçe en maakte toen van dichtbij mee hoe belangrijk een riant salaris is voor sommige jonge spelers.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

'Schaker' Bakayoko wil bij PSV grootmeester worden: 'Goed voetballen kwestie van denken'Johan Bakayoko heeft zijn loopbaan tot in detail uitgestippeld. De PSV'er heeft nog altijd dezelfde droom die hij als kind had: net zo goed worden als zijn posterhelden Neymar en Arjen Robben.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

'Schaker' Bakayoko wil bij PSV grootmeester worden: 'Goed voetballen kwestie van denken'Johan Bakayoko heeft zijn loopbaan tot in detail uitgestippeld. De PSV'er heeft nog altijd dezelfde droom die hij als kind had: net zo goed worden als zijn posterhelden Neymar en Arjen Robben.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »