Newcastle wil profiteren van rompslomp in Italië en Tonali toch laten spelen

Trainer Eddie Howe vertelde op zijn laatste persconferentie dat hij rekent op de middenvelder."Wij hebben geen signalen ontvangen dat de schorsing per direct ingaat. We wachten de situatie nog even af, want wij hebben nog geen officiële bevestiging vanuit de Italiaanse bond gekregen. Ik denk dat er een grote kans is dat Sandro beschikbaar is tegen Wolves. Het lijkt erop dat er nog het een en ander geregeld moet worden voordat de schorsing daadwerkelijk in kan gaan.

Eerder deze week werd Tonali officieel geschorst door de Italiaanse voetbalbond FIGC. De middenvelder bekende eerder al dat hij kampt met een gokverslaving en dat hij illegaal gokte op wedstrijden. In zijn tijd bijzou hij zelfs op duels van zijn eigen club hebben ingezet. Newcastle United gaf eerder al aan dat ze Tonali zullen blijven steunen en dat de aankoop van 65 miljoen euro voor alles terecht kan bij de club.

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

Newcastle United-speler Tonali mist EK en restant seizoen vanwege gokkenDe Italiaanse middenvelder is tien maanden geschorst voor illegale gokpraktijken. De topaankoop van Newcastle United komt daardoor dit seizoen niet meer in actie namens de Engelse club en het nationale elftal. Lees verder ⮕

Newcastle United-speler Tonali mist EK en restant seizoen vanwege gokkenDe Italiaanse middenvelder is tien maanden geschorst voor illegale gokpraktijken. De topaankoop van Newcastle United komt daardoor dit seizoen niet meer in actie namens de Engelse club en het nationale elftal. Lees verder ⮕

Tonali kent straf: seizoen Newcastle-middenvelder voorbij door gokactiviteitenHet is officieel: Newcastle United-middenvelder Sandro Tonali is voor tien maanden geschorst wegens illegale gokactiviteiten. Aanvankelijk dreigde de Italiaan veel langer buitenspel te staan, maar zijn juridische team heeft een schikking getroffen. Lees verder ⮕

LIVE: Newcastle United ontvangt Borussia Dortmund in poule des doodsNewcastle United ontvangt in de derde speelronde van de Champions League Borussia Dortmund op St. James' Park. Newcastle gaat met vier punten aan kop in groep H en laat daarmee vooralsnog Paris Saint-Germain en AC Milan achter zich. Voor Dortmund is de druk om te winnen nu al groot, daar het met één punt hekkensluiter is in de poule. Lees verder ⮕

- Live: Newcastle United - Borussia Dortmund, Woensdag 25 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Newcastle United tegen Borussia Dortmund (UEFA Champions League) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕

| Samenvatting: Newcastle United-Borussia Dortmund (0-1)Bekijk hier de samenvatting van het duel tussen Newcastle United en Borussia Dortmund in de groepsfase van de Champions League. Lees verder ⮕