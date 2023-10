New York Times: Ye tekende swastika op Adidas-schoenontwerp

Zo zou Ye volgens de krant een swastika hebben getekend toen hij bij de eerste pitch was voor het ontwerp van zijn nieuwe schoenen. De rapper zou het naar verluidt niet eens zijn geweest met wat hem allemaal werd voorgeschoteld en liet zijn afkeur blijken door het tekenen van een hakenkruis op een van de ontwerpen. Het vermeende incident gebeurde op het hoofdkwartier van Adidas in het Duitse Herzogenaurach, niet ver van Neurenberg.

Ook zou Ye volgens de NY Times een Joodse medewerker van Adidas hebben geadviseerd om iedere dag een foto van Adolf Hitler te kussen. Daarnaast zou hij de nazileider een"meester-marketeer" hebben genoemd en hem hebben"bewonderd" vanwege zijn"beheersing van propaganda", zeggen bronnen tegen de krant.

De samenwerking tussen Ye en Adidas kwam in oktober vorig jaar tot een einde na een reeks antisemitische uitspraken van de rapper.

