Neville: Ten Hag heeft hetzelfde probleem als voorgangers bij Manchester United

afhangt van de prestaties in de FA Cup. De voormalig aanvoerder van de Engelse topclub ziet dat de oefenmeester met hetzelfde probleem kampt als zijn voorgangers.United zit al vier competitiewedstrijden zonder overwinning en staat op dit moment op de zevende plaats in de. Neville ziet bij Ten Hag hetzelfde gebeuren als bij de voorgaande United-managers."Het wordt een repeterend verhaal met de managers bij United. In de afgelopen acht, negen seizoenen zie je steeds hetzelfde gebeuren.

."Als ik naar het niveau van United kijk tegen Brentford en Bournemouth, dan maak ik me grote zorgen.", maar dit mag volgens de oud-voetballer geen excuus zijn."Als je kijkt wie er nu spelen, dan zouden alleen Luke Shaw en Lisandro Martínez er nog in moeten komen", aldus Neville."Ik kan dus geen enkel excuus verzinnen waarom United zo slecht speelt. Je ziet bij de fans ook geen vorm van frustratie of teleurstelling meer.

Gary Neville Erik Ten Hag Manchester United Ajax Prestaties Zorgen Herhaling Seizoenen

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Neville ziet nog één strohalm voor Ten Hag in 'repeterend verhaal' bij UnitedLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

'Ten Hag heeft weer leven als manager van Manchester United'Lees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Ten Hag op lijst mogelijke nieuwe managers Manchester UnitedMede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe en zijn rechterhand Sir Dave Brailsford hebben een lijst samengesteld met mogelijke nieuwe managers voor Manchester United. Erik ten Hag, voormalig coach van Ajax, wordt betrokken bij de plannen en hoopt de nieuwe beleidsbepalers te overtuigen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

18-jarig supertalent van Manchester United en Ten Hag tóch naar nationale elftalKobbie Manioo is voor het eerst opgeroepen voor de hoofdmacht van het nationale elftal van Engeland, zo maakt de bond dinsdagmiddag bekend. De achttienjarige middenvelder van Manchester United zat oorspronkelijk bij de selectie van Engeland Onder 21, maar Gareth Southgate heeft besloten te willen kunnen beschikken over Mainoo.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

18-jarig supertalent van Manchester United en Ten Hag tóch bij Engelse selectieKobbie Manioo is voor het eerst opgeroepen voor de hoofdmacht van het nationale elftal van Engeland, zo maakt de bond dinsdagmiddag bekend. De achttienjarige middenvelder van Manchester United zat oorspronkelijk bij de selectie van Engeland Onder 21, maar Gareth Southgate heeft besloten te willen kunnen beschikken over Mainoo.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Manchester United van Ten Hag laat mede door goal Kluivert weer punten liggenManchester United komt op achterstand in het duel met Bournemouth door een goal van Justin Kluivert. De Nederlander krijgt veel ruimte en scoort na een fraaie loopactie.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »