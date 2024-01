Nederlandse waterpolosters winnen Europees kampioenschap

En zo ging, even na tienen op een carnavaleske Brabantse zaterdagavond, de cup met de niet zo heel erg grote oren de lucht in boven de hoofden van de Nederlandse waterpolosters. Natuurlijk, het behalen van de wereldtitel in het Japanse Fukuoka was een half jaar geleden het ultieme hoogtepunt voor Oranje. 'Maar voor eigen publiek Europees kampioen worden is veel emotioneler', zei matchwinner Bente Rogge.

De vrouw die in de halve eindstrijd tegen Italië nog werd geroemd door bondscoach Evangelis Doudesis vanwege haar verdedigende capaciteiten, smeet in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion zes seconden voor het verstrijken van de reguliere speeltijd de verlossende 8-7 in het Spaanse doel. En dat terwijl ze een halve minuut daarvoor eigenlijk op weg was naar de bank om het restant van het duel vanaf de kant te bekijken. Doudesis greep, met nog 22 seconden op de klok, tijdens een time-out echter in en besloot dat Rogge in de ontstane man-meersituatie in het veld moest blijven





