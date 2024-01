Nederlandse waterpolosters beginnen EK met wedstrijd tegen Kroatië

Verdedigen geschoeid op klassiek Griekse leest en aanvallen in de vindingrijke geest van de Hollandse School. Gevraagd naar het geheim achter het huidige succes van de Nederlandse waterpolosters, die vanavond het EK in Eindhoven beginnen met een wedstrijd tegen Kroatië, kan Arno Havenga niet anders concluderen dan dat Oranje het beste uit twee werelden verenigt.

Het is een droomhuwelijk tussen bondscoach Evangelos 'Eva' Doudesis en de wereldkampioen die leunt op wereldtoppers als Laura Aarts en Simone van de Kraats, wil de voormalige bondscoach er eigenlijk maar mee zeggen. 'Ze begrijpen elkaar geweldig.' Aarts werd tijdens de WK van 2023 in Fukuoka uitgeroepen tot beste keepster van het toernooi. Van de Kraats ontving eind december de trofee die toebehoort aan 's werelds beste speelster. Havenga: 'En 'Eva' is een ongelofelijk slimme coach die heel goed nadenkt over tactische keuzes zonder creativiteit over het hoofd te zien. Het is een uitstekend combinatie. Trainer en speelsters voelen elkaar geweldig aa





