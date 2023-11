Nederlandse vrouwen verstevigen koppositie in Nations League

Sherida Spitse was na ruim een halfuur dicht bij de openingstreffer. De middenvelder met de uitstekende traptechniek probeerde goalie Sandy MacIver te kloppen uit een vrije trap. Via de keeper ging de bal tegen de verre kruising. Nog vervelender dan dat pechmoment was voor Nederland het uitvallen van Lieke Martens. De aanvaller kon niet verder na een overtreding van Sophie Howard en werd in de 33ste minuut vervangen door Damaris Egurrola, waarna Jill Roord een linie naar voren schoof.

Jonker zag dat zijn ploeg vroeg in de tweede helft via Roord opnieuw dicht bij de openingstreffer was. Na de gemiste kopkans van Roord werd in de zestigste minuut de ban daadwerkelijk gebroken. Met een schot vanaf ongeveer twintig meter zorgde Esmee Brugts voor de verdiende 0-1. MacIver had geen antwoord op het gekrulde schot richting de verre hoek.

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.De Leeuwinnen verdedigden de voorsprong door het initiatief te houden. Schotland creëerde voor eigen publiek weinig kansen meer en is nu na vier speelrondes nog altijd zonder zege in Groep 1 van de Nations League. Oranje gaat aan kop met negen punten, gevolgd door België (zeven punten) en Engeland (zes punten).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Wekdienst 31/10: Rutte naar Maleisië • Oranje-Schotland in Nations LeagueNieuws, weer, verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan je dag.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Wekdienst 31/10: Rutte naar Maleisië • Schotland-Oranje in Nations LeagueNieuws, weer, verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan je dag.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Oranjevrouwen op iconisch Hampden Park tegen Schotland in Nations LeagueHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Oranjevrouwen op iconisch Hampden Park tegen Schotland in Nations LeagueHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Pelova terug in basis Oranje voor tweede Nations League-duel met SchotlandVictoria Pelova begint dinsdag in de basis bij Nederland tegen Schotland. De wingback is ziek geweest en begon in het eerste duel van vrijdag nog op de bank. Verder heeft bondscoach Andries Jonker geen wijzigingen doorgevoerd.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Lees terug: FC Emmen ligt uit de beker na een tandeloze wedstrijd tegen De GraafschapEindstand De Graafschap - FC Emmen: 2-0 FC Emmen liet aanvallend niks zien vanavond De ploeg van Grim ligt uit de beker en kan zich focussen op de competitie

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕