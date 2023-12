Nederlandse shorttrackers domineren finale gemengde aflossing in Seoul

Zuid-Koreaanse shorttrackers versla je niet zomaar. En als je de Zuid-Koreanen kunt verslaan in Seoul, het shorttrackmekka van de wereld, dan telt dat dubbel. Maar dan zul je wel moeten strijden om elke centimeter, want voor eigen publiek geven ze niets cadeau. Dat bleek vandaag in de finale van de gemengde aflossing bij de wereldbekerwedstrijden in de Zuid-Koreaanse hoofdstad.

Vrijwel de hele race was gedomineerd door de Nederlandse shorttrackers, met Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Teun Boer en Jens van 't Wout. Van 't Wout mocht het afmaken, maar kreeg het in de laatste bocht aan de stok met thuisrijder Park Ji-won. Geen van beiden wilde van wijken weten en dus schoven ze innig verstrengeld op volle snelheid in de boarding. Struikelen in het zicht van de finish, heet dat. Toch kwam het goed. Na lang beraad besloot de jury namelijk dat de finale over moest, maar dan zonder de Zuid-Koreanen die verantwoordelijk werden gehouden voor de schuive





