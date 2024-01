Nederlandse NAVO-admiraal roept op tot voorbereiding op 'nieuw onvoorspelbaar tijdperk'

Niet alleen de legers van de NAVO-landen maar de hele samenleving moeten zich voorbereiden op een 'nieuw onvoorspelbaar tijdperk'. Dat heeft de Nederlandse NAVO-admiraal Rob Bauer gezegd op een NAVO-bijeenkomst in Brussel. Bauer riep op tot een 'samenlevingsaanpak' die verder gaat dan alleen militaire planning. Publieke en private organisaties moeten hun mentaliteit veranderen omdat de samenleving verandert, zei hij.

'Van een tijdperk waarin alles planbaar, voorspelbaar, controleerbaar en gericht op efficiëntie was, naar een tijdperk waarin alles op elk moment kan gebeuren. Een tijdperk waarin we het onverwachte moeten verwachten', zei hij. 'Om volledig effectief te kunnen zijn, ook in de toekomst, hebben we een oorlogstransformatie van de NAVO nodig.' Bauer op de NAVO-bijeenkomst: Bauer is de belangrijkste adviseur van Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO. Hij is voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, dat zich ook bezighoudt met de verdediging van NAVO-lande





