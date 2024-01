Nederlandse luchtvaartsector roept op tot waarborgen positie luchtvaart

De Nederlandse luchtvaartsector roept politiek Den Haag op om de positie van de luchtvaart te waarborgen. Een coalitie van 31 grote partijen, waaronder luchtvaartmaatschappijen KLM, TUI en Transavia, pleit voor het stoppen met de krimpplannen en het betaalbaar houden van de luchtvaart, terwijl tegelijkertijd wordt verduurzaamd. Transavia-topman Marcel de Nooijer noemt de oproep een"duidelijk signaal". De luchtvaart kreeg onder het huidige demissionaire kabinet klap na klap te verwerken.

De sector wil nu samenwerken met de overheid, om te voorkomen dat de kloof tussen de luchtvaart en de politiek steeds groter wordt. Onder de 31 ondergetekende partijen zitten naast de luchtvaartmaatschappijen organisaties uit de hele luchtvaartsector, variërend van vakbonden, kennisinstituten en de reisbranche."Het laat zien dat wij zeer betrokken zijn bij alle discussies die plaatsvinden in het maatschappelijke vel





