Nederlandse korfballers veroveren elfde wereldtitel na monsterzege op Taiwan

Olav van Wijngaarden en Fleur Hoek namen beiden vijf punten voor hun rekening in de finale. Taiwan had in de halve eindstrijd nog verrassend gewonnen van België. Het werd toen 21-19.

Sinds de eerste editie van het WK in 1978 ging de finale altijd tussen Nederland en België. Titelverdediger Nederland won tien van de afgelopen elf edities. Alleen in 1991 moest de ploeg genoegen nemen met zilver achter wereldkampioen België. Dit bericht wordt aangevuld.

