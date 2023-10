Nederlandse korfballers met Visscher freewheelend naar WK-finale

KORFBAL - Nederland heeft zich met gemak geplaatst voor de WK-finale in Taiwan. Bij rust stond Nederland, met Harjan Visscher uit Nijeveen, al met 25-6 voor. De Tsjechen maakten pas bij een stand van 14-0 hun eerste punt. Fleur Hoek en Daan Preuninger tekenden in de halve finale beiden voor zeven doelpunten en waren daarmee topscorer. Femke Faber, een van de topschutters uit de Nederlandse ploeg, kwam vandaag niet in actie.

Volgende monsterzege Nederland speelde in de groepsfase ook al tegen Tsjechië en won toen ook met ruime cijfers: 37-9. Gedurende het toernooi won Oranje ook al ruim van Engeland (36-2), Brazilië (40-7), Slowakije (39-9) en Catalonië (40-14), dat een eigen korfbalbond heeft. De finale staat zondag om 07.45 uur Nederlandse tijd op het programma. Daarin neemt Oranje het op tegen de winnaar van de halve finale tussen België en gastland Taiwan.

Lees verder:

