Nederlandse handballers verliezen thriller tegen Zweden en verliezen ook speler door blessure

'Een enorme klotedag.' Zo verwoordt uitblinker Luc Steins kort maar krachtig het gevoel bij de Nederlandse handballers na de 29-28 nederlaag in de thriller tegen Zweden, maandag op het Europees kampioenschap. Daarmee doelt Steins niet alleen op de nederlaag zelf en het mislopen van de groepswinst en daarmee twee bonuspunten voor de hoofdronde, maar ook op het wegvallen van zijn teamgenoot Samir Benghanem.

De cirkelspeler scheurde tegen Zweden de voorste kruisband van zijn linkerknie en is de rest van het toernooi uitgeschakeld. Dat is een aderlating voor de ploeg van bondscoach Staffan Olsson, die op dit EK ook al niet kon beschikken over de met een ontstoken hartspier kampende topspeler Kay Smits. 'We hebben nou eenmaal niet zoveel goede spelers als andere landen die zomaar even als vervanger op kunnen treden, zeker niet op de positie van Samir', zegt Steins. 'Het is een enorm harde klap. Een stunt tegen Europees kampioen Zweden had er echt in gezete





NOSsport » / 🏆 12. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Nederlandse handballers verliezen thriller tegen Zweden en verliezen ook speler door blessureDe Nederlandse handballers verloren met 29-28 van Zweden op het Europees kampioenschap. Daarnaast raakte speler Samir Benghanem geblesseerd en is de rest van het toernooi uitgeschakeld. Bondscoach Staffan Olsson mist ook al topspeler Kay Smits.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Nederlandse waterpolosters winnen Europees kampioenschapNederlandse waterpolosters winnen Europees kampioenschap voor eigen publiek. Bente Rogge scoort het winnende doelpunt in de finale tegen Spanje.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

John van Zweden: ‘Steijn vond zijn gedrag ontoelaatbaar bij Ajax’John van Zweden houdt een dubbel gevoel over aan het avontuur van Maurice Steijn bij Ajax. De behangkoning is goed bevriend met de ontslagen coach en werkte met hem samen bij ADO Den Haag, maar heeft 'helemaal niks met die club uit Amsterdam'.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Europees Hof staat Super League toe: hoe groot is de kans dat die er komt?Met het besluit van het Europees Hof dat voetbalbond UEFA de komst van een Super League niet langer mag verbieden, lijkt de weg vrij voor deze nieuwe topcompetitie. Hoe groot is de kans dat die er ook daadwerkelijk komt? Zes vragen en antwoorden.

Bron: NOSvoetbal - 🏆 18. / 51 Lees verder »

Europees Hof staat Super League toe: hoe groot is de kans dat die er komt?Met het besluit van het Europees Hof dat voetbalbond UEFA de komst van een Super League niet langer mag verbieden, lijkt de weg vrij voor deze nieuwe topcompetitie. Hoe groot is de kans dat die er ook daadwerkelijk komt? Zes vragen en antwoorden.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Europees Hof staat Super League toe: hoe groot is de kans dat die er komt?Met het besluit van het Europees Hof dat voetbalbond UEFA de komst van een Super League niet langer mag verbieden, lijkt de weg vrij voor deze nieuwe topcompetitie. Hoe groot is de kans dat die er ook daadwerkelijk komt? Zes vragen en antwoorden.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »