Nederlandse boksers mogen deelnemen aan IBA-toernooien ondanks richtlijnen overheid

Nederlandse boksers die een gooi willen doen naar een ticket voor de Olympische Spelen van Parijs krijgen van technisch directeur Mark Meijer van boksbond NBB groen licht om zich daarop ook voor te bereiden op toernooien die door de International Boxing Association (IBA) worden georganiseerd. De boksbond handelt daarmee in strijd met de richtlijnen van het ministerie van VWS en sportkoepel NOC*NSF.

De overheid heeft verordonneerd dat Nederlandse sporters niet mogen deelnemen aan wedstrijden waar Russen en Belarussen onder eigen vlag aantreden, zoals het geval is tijdens IBA-wedstrijden. Bovendien heeft het IOC vorig jaar juni de erkenning van de IBA ingetrokken. Formeel is het niet mogelijk dat Nederlandse boksers deelnemen aan IBA-toernooien. De federatie van de omstreden Russische voorzitter Umar Kremlev royeerde de Nederlandse boksbond begin december 2023 namelijk. Dit nadat de NBB zich had aangesloten bij World Boxing, de alternatieve wereldbond onder voorzitterschap van de Nederlander Boris van der Vors





