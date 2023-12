Nederlands bedrijf stuurt technologische producten naar Rusland ondanks sanctielijsten

Een Nederlands bedrijf met een Russische eigenaar stuurde in anderhalf jaar tijd voor miljoenen euro's aan technologische producten naar Rusland. Ook producten die op sanctielijsten staan, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het gaat om het bedrijf ETW-Tekhnologiya uit Voorschoten. De mogelijke overtreding van sanctiewetten wordt door het bedrijf aan het zicht onttrokken doordat het Rusland niet als eindbestemming opgeeft, maar als doorvoerland.

Dat valt op te maken uit Russische douanegegevens. Volgens die gegevens stuurde het bedrijf in augustus 2023 bijvoorbeeld acht keer elektronische componenten die op de EU-sanctielijst staan naar Rusland. De producten werden in september op een lijst gezet met zaken die volgens de EU een hoge prioriteit hebben om tegen te houden, omdat ze worden teruggevonden in wapensystemen die Rusland inzet tegen Oekraïne. De Nederlandse directeur van ETW-Tekhnologiya, Hans Develing, zegt in een reactie niets te weten over eventuele sanctie-overtredinge





